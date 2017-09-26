В Гомеле обсудят развитие кадрового потенциала и необходимость инвестировать в персонал

Обсуждение пройдет 27 сентября в рамках бесплатной презентации Школы менеджмента, которая состоится в офисе Бизнес-школы ИПМ.
Во что инвестируют сейчас динамично развивающиеся компании?
Развитие компании — в первую очередь, это развитие сотрудников. Особенно это актуально сейчас, когда конкурентность нарастает и каждая компания вступает в борьбу за клиента. Если вы хотите оставаться динамично развивающейся компанией, то вы просто обязаны задуматься о развитии потенциала своих сотрудников.
Готовы ли вы инвестировать в себя, свою компанию для получения прибыли?
Поговорим подробнее о таких инвестициях в вашу компанию, как обучение. Давно доказано, что главная ценность любой компании заключается ни в технологиях, ни ресурсах, ни в деньгах, а именно в людях.
Квалифицированные сотрудники выполняют объем работы больше и лучшего качества, они работают с большей производительностью и эффективностью.
Согласитесь, что вы не возьмете на работу водителя, у которого нет водительских прав? Вы не доверите работу сварщика или монтажника человеку, у которого нет специального разряда?
Но почему-то без какого-либо зазрения совести на руководящую работу компании могут позволить себе взять человека, у которого не требуют «права», подтверждающих его квалификацию.
Здесь стоит разобраться и внимательно задуматься.
Не по этой ли причине у компании впоследствии могут возникать проблемы?
Неквалифицированные сотрудники обеспечивают нестабильность и неэффективность всей компании, что, безусловно, сказывается на стоимости компании.
Остановимся на 4-х основополагающих блоках, владение которыми первостепенно для каждого руководителя в своей работе, и если вы как руководитель чувствуете, что где-то вам не хватает знаний, стоит углубиться в изучении именно в этом направлении:
1. Организационная структура и культура компании
Здесь у вас могут возникать вопросы управления временем и конфликтами в коллективе. Вопросы планирования и контроля, принятия решения, мониторинга и оценки.
Владение данными вопросами позволит вам построить открытую и дружественную корпоративную культуру.
2. Финансы и бюджетирование
Принятие финансовых решений, финансовый учет и учет затрат. Управление бюджетом.
3. Управление персоналом
Вопросы лидерства и управление изменениями. Поведение сотрудников в организации, рекрутинг и развитие персоналом.
4. Управление клиентами
Работа с потребителями и выстраивание с ними взаимоотношений. Маркетинг с ориентацией на клиента. Создание ценности для клиента и управление ценностью. Качество, клиенты и управление качеством.
Квалифицированный руководитель — это человек, который в комплексе обладает всеми вышеперечисленными компетенциями в области управления компанией.
Безусловно, управление — это практическая наука, и многих азам вы можете сказать, что вполне логично научиться и на своем рабочем месте, в процессе вхождения в должность руководителя, к примеру.
Но в таком случае, какова будет цена ваших ошибок?
Приглашаем более подробно обсудить вопросы обучения своих сотрудников, развитие кадрового потенциала и необходимости инвестиций в персонал на бесплатной презентации Школы менеджмента, которая пройдет 27 сентября в офисе Бизнес-школы ИПМ в Гомеле.
Презентацию проведет Сергей Соловьев, Руководитель Школы лидерства и личной эффективности Бизнес-школы ИПМ, Executive МВА, Выпускник Международной Академии преподавателей бизнес-дисциплин IMTA (Словения), сертифицированный тренер PennState University (США).
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Бизнес-школа ИПМ. Гомель. ул. Бр. Лизюковых 4а (Чисто отель), Анна Залужная
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