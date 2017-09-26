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«Гомельская» авария в Брестской области. Под Ольшанами столкнулись два авто, пострадали четыре жителя Гомельщины

  • 26 сентября 2017, 09:30
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24 сентября около 17:37 часов «Опель Зафира» столкнулся с «Ауди А-4».


39-летний житель Житковичей двигался по трассе «Житковичи—Давид-Городок», в агрогородке Ольшаны на закруглении дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Ошибка привела к лобовому столкновению с «Ауди», за рулем которой находился 22-летний гомельчанин, сообщает Брестская ГАИ.


В результате аварии водители и два пассажира-гомельчанина «Ауди» получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Автоинспекторы установили, что пристегнуты ремнями безопасности были только водители.


gomel.today

Места: Ольшаны (3)

Метки: Авто (4440), Происшествия (10880)

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