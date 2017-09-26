«Мы живем не на хуторе». Власти ответили на претензии по поводу строительства дома возле «Туриста»

Идея строительства жилого дома возле гостиницы «Турист» вызвала негодование у жителей близлежащих домов с улицы Кожара. Они уверены, что ради высотки уничтожат расположенный рядом сквер.

В горисполкоме успокаивают: ни одно лишнее дерево не спилят, большая часть зеленой зоны сохранится, сообщает городской журнал Белка.

Впрочем, люди обещаниям властей не верят. Сопротивление строительству набирает обороты. Корреспондентам «Зяленага парталу» они высказали свои опасения.

— Только в декабре 2016 года перевели из зеленой зоны в зону застройки, а в январе 2017-го уже появилась готовая архитектурная концепция, — возмущается жительница дома № 1 по улице Кожара Людмила Семенова. — Заказчик — УКС Гомельского горисполкома. Неужели застройка нашего сквера не садиком, не больницей, не общежитием, не социальным жильем, а этим коммерческим элитным домом с огороженным дворовым пространством и шлагбаумом, с двумя парковками на 129 и 300 машино-мест улучшит экономическое положение в городе?





Местные жители подсчитали: вырубке подвергнутся 330 деревьев. «Это не считая сирени, можжевельника казацкого, акации и других кустарников. Здесь растут несколько видов клена и дуба, ясень, голубая и обыкновенная ели, лиственницы, ивы, березы, сумах, можжевельники и туи», — перечисляет бывшая учительница.

Утвержденный в декабре 2016 года генеральный план Гомеля изменил назначение территории в квартале улиц Советской и Кожара. Зеленая зона общего пользования была переведена под общественную жилую многоквартирную застройку. В горисполкоме говорят, что при обсуждении новой редакции генплана никто из жителей Старого Аэродрома не высказал своих замечаний и предложений касательно судьбы сквера.

— Пожилые люди не сидят на сайтах администрации. Но они смотрят телевизор, читают газеты. Их детям попросту некогда мониторить те же сайты администраций. Они работают, растят своих детей. Если власти хотели узнать мнение жителей, общества — почему не дали описание своих проектов в главные городские СМИ? — отвечают местные жители.





За возведение дома у «Туриста» готово взяться областное управление капитального строительства. Архитектурно-планировочная концепция будущей застройки уже вынесена на общественное обсуждение.

— Многоэтажный жилой дом с учетом сопутствующего благоустройства займет около гектара. Это примерно половина свободной сейчас земли. Причем та половина, которая меньше другой занята зелеными насаждениями и используется для выгула собак. Тем не менее и на ней каждое дерево и куст будут оценены, — объяснил начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Юрий Литвинов.

Начальник горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев в интервью журналу «Белка» пообещал «проконтролировать судьбу каждого дерева и каждого куста, проследить за осуществлением компенсационных посадок как можно ближе к месту точечной застройки».

Оценкой деревьев займутся специалисты предприятия «Красная гвоздика». Это произойдет в случае одобрения проекта и выпуска соответствующего решения горисполкома. Только после этого станет известно точное количество подлежащих удалению деревьев, но их точно будет не 330, — заверили местные власти.

Каким будет сам дом, пока не ясно. Уточняются и этажность, и количество секций. В любом случае нагрузку на экологию постараются минимизировать. Юрий Литвинов рассказал о том, что будет изучаться возможность строительства подземной автостоянки для жителей и только небольшой парковки для гостей.

В администрации Центрального района концепцию поддерживают. Первый заместитель главы Дмитрий Потапков считает, что у людей должна быть возможность строить жилье во всех районах, а в Центральном наблюдается его дефицит. Есть и чисто прагматические соображения. Заместитель начальника отдела строительства горисполкома Екатерина Жевнова обратила внимание гомельчан на то, что в Шведской Горке остались площадки под строительство не более десяти многоэтажек, в микрорайонах Хутор и Южный их и того меньше. Поднять же сейчас намыв Южный нереально.

— Требуется подъем уровня грунта, строительство всех инженерных сетей, а это очень затратное для бюджета мероприятие. Так что тема уплотнения будет становиться для Гомеля все более актуальной. Жилье здесь получится недорогим за счет наличия инфраструктуры. Да и в детских садах Старого Аэродрома по сравнению с другими районами мест полно. Особых неудобств для старожилов не будет. Эти детали уже просчитаны при разработке концепции, — уточнила Екатерина Жевнова.

Общественное обсуждение проводит администрация Центрального района (ул. Билецкого, 10, 1-й этаж). До 5 октября жители имеют возможность высказаться всеми доступными для них способами. Самое большое значение будут иметь конструктивные предложения по усовершенствованию концепции, а не голословное отрицание.

— Сейчас самое время внести предложения по обустройству территории будущего дома, потребовать, скажем, построить пешеходные дорожки, игровые и хозяйственные площадки, — посоветовал Юрий Литвинов. — Отменять строительство на основании простого подсчета голосов не будут. Мы живем не на хуторе, а в крупном современном городе, который должен развиваться. В конечном итоге все наши усилия направлены на то, чтобы сделать Гомель красивым и комфортным для всех его жителей, — подытожил чиновник.





Жители слабо верят в то, что к их мнению прислушаются. Поэтому готовятся сражаться за свое право на здоровую окружающую среду.

— Если не получится мирно, мы просто выйдем туда под трактора и ляжем. Я лично со своим мужем — инвалидом по зрению, выйду, поставлю палатку и буду там жить. И пусть нас оттуда разгоняют, уволакивают, но мы не допустим этого варварства, — решительно заявляет жительница дома по Кожара, 1 Ирина Маркова,