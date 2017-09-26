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Здание кинотеатра Юбилейный выставлено на торги

  • 26 сентября 2017, 08:01
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На аукцион 20.10.2017 по продаже права заключения договора аренды выставлено здание бывшего кинотеатра «Юбилейный». Начальная цена продажи 2 299 белорусских рублей.

Крупный объект недвижимости (3025 кв. м), окруженный жилым массивом, может быть использован для организации розничной торговли, ярмарок, выставок, концертов.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документы для участия в торгах принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, 5, каб. 218 по 19 октября 2017 года включительно.

Справки по телефонам арендодателя УО «Гомельский государственный медицинский университет»: +375-232-75-66-41.


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