В Гомеле пройдет первый дворовой турнир по выбивало. Победителям обещают мороженое

Во вторник, 26 сентября, в 17.30 на дворовой площадке по улице Богданова, 3, состоится первый открытый дворовой турнир по выбивало.

Идея провести семейный праздник принадлежит Совету отцов города Гомеля.

Если вспомнить детство и оторваться по полной очень хочется, но нет союзников, то это не повод отказываться от игры: огранизаторы обещают помочь в наборе команды.

Участвовать в меропритии могут почти все желающие: возрастная планка — от 7 лет.

Победителей ждет сладкий сюрприз.



