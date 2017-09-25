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В Гомеле пройдет первый дворовой турнир по выбивало. Победителям обещают мороженое

  • 25 сентября 2017, 17:11
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Во вторник, 26 сентября, в 17.30 на дворовой площадке по улице Богданова, 3, состоится первый открытый дворовой турнир по выбивало.

Идея провести семейный праздник принадлежит Совету отцов города Гомеля.

Если вспомнить детство и оторваться по полной очень хочется, но нет союзников, то это не повод отказываться от игры: огранизаторы обещают помочь в наборе команды.

Участвовать в меропритии могут почти все желающие: возрастная планка — от 7 лет.

Победителей ждет сладкий сюрприз.



gomel.today

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