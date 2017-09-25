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Бизнесмен Марат Новиков, у которого власти несколько лет назад отобрали «Спартак», откроет ресторан «Белорусская хата»

  • 25 сентября 2017, 16:47
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Правда, откроет он его в Нью-Йорке.

Об этом «Сильным новостям» сообщили наши читатели в американском городе.


Это уже не первый ресторан с таким названием, который принадлежит бизнесмену. В 2011 году Марат Новиков открыл первую «Белорусскую хату» в Москве. О том ресторане писали, как о «этническо-национальном пятне на теле столицы России»: все в нем выдержано в стиле белорусской деревни столетней давности, а все сотрудники — этнические белорусы, наряженные в вышиванки.

Напомним, предприниматель Марат Новиков долгое время был тесно связан с Гомелем, поскольку владел контрольным пакетом акций кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунарка». Однако в 2012 году, по личному распоряжению Александра Лукашенко, контроля над белорусскими активами его лишили.


gomel.today

Места: Нью-Йорк (68), Гомель (20340)

Метки: Общество (27500)

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