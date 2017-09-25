Гомельские таможенники изъяли у гражданина Молдовы Volkswagen

Для гражданина Молдовы незаконная передача права пользования временно ввезенным транспортным средством обернулась изъятием легкового автомобиля. Об этом БелТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Жительница Новоаненского района Молдовы, водитель автомобиля Volkswagen, выезжала из Беларуси через пункт таможенного оформления «Веселовка». При осуществлении таможенного контроля транспортного средства гомельские таможенники установили, что автомобиль ранее был ввезен в Беларусь иным гражданином. Тем самым нарушен установленный законодательством порядок временного ввоза транспортного средства.

Volkswagen Passat 2008 года выпуска изъят. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила свыше Br20 тыс. По данному факту Гомельской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2, 3 ст.14.7 КоАП.









В ГТК напомнили, что незаконная передача права пользования иностранным автомобилем, ввезенным одним гражданином на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей, другому запрещена. Такая передача допускается только при условии декларирования транспортного средства и уплаты необходимых платежей, а также с разрешения таможенного органа для его вывоза в случае невозможности осуществить такое перемещение декларантом по объективной причине.

Временно ввозить иностранный автомобиль без уплаты таможенных платежей на территорию Беларуси в соответствии с законодательством разрешено на один год. Соответственно до истечения данного срока необходимо вывезти за пределы ЕАЭС транспортное средство либо в случае невозможности осуществления вывоза уведомить в установленном порядке таможенные органы.

В январе-августе 2017 года белорусские таможенники выявили 145 фактов незаконной передачи права пользования транспортным средством и нарушения сроков временного ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 217.