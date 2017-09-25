Все обвиняемые по делу о договорных матчах в белорусском футболе признали свою вину. В том числе и гомельчане

25 сентября в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.

Речь идет о пяти поединках: «Ислочь» — «Динамо» (Брест) (30.04.2016, 2:4, высшая лига), БАТЭ — «Гранит» (20.11.2015, 5:0, Кубок Беларуси), «Луч» — «Гомельжелдортранс» (25.06.2016, 3:1, первая лига), «Ошмяны» — «Луч» (2.07.2016, 3:3, первая лига), «Барановичи» — «Ошмяны» (5.06.2016, 1:0, первая лига), а в списке лиц, проходящих по делу, насчитывается около двух десятков лиц.

Судьей дела назначен Дмитрий Цыкал, который ранее рассматривал дело экс-гендиректора хоккейного минского «Динамо» Максима Субботкина.

В числе обвиняемых сегодня присутствовали Илья Гаврилов («Гранит»), Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Юрий Рыжко, Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель (все — «Ошмяны» — БГУФК), Юрий Сыроквашко, Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (все — «Луч»), бывший футболист Вячеслав Замара и гражданин Украины Я. Лямык.

Все обвиняемые признали свою вину. При этом Замара указал на неточность в формулировках.

Футболисты, участвовавшие в договорных матчах, получали от 300 до 1 000 долларов за игру.

Они обвиняются по ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Получение денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера спортсменом, спортивным судьей, тренером, руководителем команды или организатором спортивных соревнований, организатором или членом жюри зрелищного коммерческого конкурса за оказание влияния на результаты соревнования или конкурса либо предоставление такого вознаграждения — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Замара, Сыроквашко, Лямык, Шуманов, Желудок, Маковский, Лебедев, Порываев и Тишкевич также обвиняются по ч. 2ст. 253.

Те же действия, совершенные повторно, — наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью или без лишения.