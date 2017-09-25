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В Гомеле мастера по ремонту обуви убило током

  • 25 сентября 2017, 13:18
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Гомельский мастер по ремонту обуви получил смертельный удар током, попытавшись самостоятельно отремонтировать электрический кабель. Об этом сообщила представитель УСК по Гомельскому региону Мария Кривоногова. Несчастный случай произошел 22 сентября днем, в Советском районе города. Мужчина попробовал починить обрыв электрокабеля по месту работы — в ларьке.

Полученная в результате травма оказалась смертельной, тело обнаружил прохожий. Гомельский отдел СК проверяет обстоятельства инцидента.


mogilev.online

Места: Гомель (20340)

Метки: Происшествие (171)

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