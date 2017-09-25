В Урицком уже полгода открыты канализационные люки, местные жители сообщают, что в один из них вчера провалился ребенок

В поселке Урицкое на улице Мира около домов, предназначенных для многодетных семей, уже на протяжении полугода открыты люки. На жалобы жильцов никто не обращает внимания. А вчера, 24 сентября, в канализационный люк упал ребенок.

Открытые люки в Урицком — это не новая проблема. Еще в апреле мы сообщали, что жители новых домой столкнулись с кражей люков. Ольга Константинова рассказала редакции «Сильных Новостей», что обращения в администрацию поселка и водоканал никаких результатов не принесли, поэтому искать выход из ситуации пришлось своими силами: прикрыли люки деревянными поддонами и крышками. «А толку... дети из них построили домики», — вздыхает читательница.









А вот вчера случилось происшествие, которое могло обернуться настоящей трагедией: очевидцы сообщили, что в один из люков упал 6-летний мальчик.

— Мальчики гуляли в том районе. Бегали. Я (и не только я) неоднократно отгоняли их с того района, где открыты канализационные люки и провалена земля под ними. Но это мальчики, отвернулись, и они опять туда. Ребёнок споткнулся и провалился. Глубина люка около трех метров. Ребёнок зацепился руками и ногами за стенки, упёрся и пытался вылезти сам. А некоторые дети побежали звать взрослых на помощь. Мой муж был в это время на улице. Услышал крики, побежал и вытащил ребёнка, — рассказала Ольга.









К счастью, обошлось без серьезных травм. Мальчика достали, осмотрели и, убедившись, что он отделался легким испугом, отпустили играть дальше.

Однако все могло обернуться совсем иначе и иметь трагическую развязку. Жильцы не теряют надежды, что все-таки найдется ответственный за люки, и эта проблема будет решена. В этом районе шесть пятиэтажных домов, в которых живут в основном многодетные семьи, а значит, любой из 600-700 ребят, ежедневно играющих на детской площадке, может оказаться в зоне риска.













Как сообщают наши читатели, после публикации люки были оперативно закрыты бетонными плитами.