Обнимались, улыбались, веселились. «Сумасшедшие пробирки» приехали в Гомель

16 сентября на День города гомельчане отрывались по полной: кто пел, кто танцевал, а кто просто наслаждался последними теплыми деньками. Безудержное веселье царило и на проспекте Победы: тут прогуливались... «сумасшедшие пробирки».













Две веселые пробирки поздравляли горожан с праздником, играли с детьми, позировали для фотографов, пускались в пляс и дарили обнимашки. Однако, главная цель заключалась в другом — напомнить о необходимости своевременной сдачи анализов.













Даже если считаете, что вы абсолютно здоровы, без анализов — никуда, уверены Пробирки. Не допустить развития серьезных заболеваний, убедиться, что ежедневные рабочие нагрузки не выведут организм из строя, а выписанные лекарственные препараты принесут положительный результат — это лишь несколько доводов в пользу анализов. Свои слова «сумасшедшие пробирки» подкрепляли небольшой памяткой, призванной напомнить, что «ваше здоровье — в ваших руках».









«Сумасшедшие пробирки» живут в медицинском офисе ИНВИТРО, который находится по адресу проспект Победы, 8. ИНВИТРО — это международная компания, представительства которой есть в России, Украине, Казахстане и Армении. Четыре года назад Компания начала работу в Беларуси, а 15 сентября этого года добралась и до Гомеля.













Здесь клиентам предоставляют возможность оперативно пройти лабораторное исследование по различным направлениям, оценить общее состояние или работу определенных органов. Более 1 700 лабораторных исследований — вот гордость Компании. Учитывая, что ИНВИТРО работает на международном уровне с использованием новейшего оборудования, вероятность ошибки сводится к минимуму.









В медицинский офис можно обратиться как по направлению лечащего врача, так и по собственному желанию. Оказавшись в стенах ИНВИТРО, пациент навсегда забудет о душных коридорах, длинных очередях и записи за полгода вперед. На сайте Компании каждый желающий может создать свой личный кабинет, что позволит запланировать посещение и узнать результаты не выходя из дома. Более того, при желании, вы можете получить результаты исследований на электронную почту либо узнать в справочной службе, что избавит от лишних поездок и сэкономит время.





















ИНВИТРО работает без выходных и обеденных перерывов. По будним дням клиентов обслуживают с 7.00 до 20.00, по выходным — с 8.00 до 19.00*.

*Существуют ограничения.