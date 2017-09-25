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Бабье лето подходит к концу. Погода в Гомеле на неделю

  • 25 сентября 2017, 09:17
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На этой неделе осень всерьез начнет отстаивать свои позиции.

В понедельник синоптики обещают до +20°С, но с каждым днем столбик термометра будет опускаться всё ниже и ниже, и к пятнице достигнет отметки +10°С.

В течение ближайших семи дней осадков не прогнозируется, однако солнечные дни будут радовать гомельчан только в начале недели: со среды будет облачно.


gomel.today

Места: Гомель (20334)

Метки: Погода (1681), Главное (5333)

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