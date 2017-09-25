Бабье лето подходит к концу. Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе осень всерьез начнет отстаивать свои позиции.

В понедельник синоптики обещают до +20°С, но с каждым днем столбик термометра будет опускаться всё ниже и ниже, и к пятнице достигнет отметки +10°С.

В течение ближайших семи дней осадков не прогнозируется, однако солнечные дни будут радовать гомельчан только в начале недели: со среды будет облачно.