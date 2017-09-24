За первое полугодие 1749 жителей области пострадали от укусов животных, в 52 случаях — бешеных

Как сообщила главный внештатный специалист по рабиологии управления здравоохранения облисполкома Татьяна Науменко, ежегодно за медпомощью обращаются около четырех тысяч пострадавших от укусов животных.

За январь — июнь зафиксировано 1749 нападений, 946 пострадавшим людям назначены лечебно-профилактические прививки от бешенства. По результатам ветеринарной экспертизы установлено, что с больным зверем контактировали 52 человека.

Практически в половине случаев вирусом были заражены домашние собаки, далее в списке домашние кошки и коровы.

По словам специалиста, люди стали ответственнее относиться к своему здоровье. В случае нападения животного, своевременно обращаются за антирабической помощью. К слову, чаще всего народ страдает от укусов домашних животных. Проблема в том, что владельцы питомцев игнорируют правила содержания и не вакцинируют их. Прививки от бешенства следует делать ежегодно, в государственных ветклинике иммунизация проводится бесплатно.

В Гомельской области за 8 месяцев текущего года зарегистрирован 61 случай бешенства, за аналогичный период прошлого 192. Вирус бешенства представляет серьезную угрозу. Инфекционное заболевание после появления клинических признаков всегда заканчивается смертью как животных, так и пострадавших людей.

Заразиться можно через укус, оцарапывание или слюну больного животного, вирус проникает в рану, попадает на кожу и слизистые оболочки.

Первые симптомы проявляются в месте повреждения в виде мышечных подергиваний, зуда, боли по ходу нервов. После присоединяются приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды. С каждым днем заболевание прогрессирует, развиваются параличи. Смерть наступает из-за нарушения работы сердца и остановки дыхания.

Характерные признаки заболевания бешенством животного: угнетенное состояние, беспокойство, потеря аппетита. Питомец не реагирует на зов хозяина, ожесточенно расчесывает себя зубами в месте укуса. Появляется обильное слюноотделение, агрессивность, развиваются параличи. Погибает животное на 6-10 день от начала заболевания. Наиболее опасна «тихая форма», когда животное не реагирует на раздражители, но у него могут появиться симптомы затрудненного глотания и слюноотделения.

Если вы пострадали от нападения, необходимо:

● провести первичную обработку раны — тщательно промыть струей воды с мылом в течение не менее 15 минут;

● обработать края раны 5% настойкой йода;

● наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в ближайшее медучреждение для получения квалифицированной медицинской помощи.

Ежегодно 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. В этот день на базе областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья пройдет прямая линия по вопросам профилактики бешенства. На звонки ответит главный внештатный специалист по рабиологии управления здравоохранения облисполкома Татьяна Викторовна Науменко. Обращайтесь с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 75-59-31.