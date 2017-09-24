«Кажется, так было и в 96-м, и в 86-м». Мужчина, проживший в Германии 10 лет, сравнил гомельские и немецкие бани

Традиции банных процедур не одна тысяча лет. С советских времен доступные цены на бани поддерживались государством. Полтора года назад у нас пошли на эксперимент: общественные бани перевели на принцип самоокупаемости. Цены поднялись в полтора раза. В итоге количество посетителей сократилось на треть, а где-то и наполовину.

Однако подорожание не привело к повышению качества услуг. Бани сократили убытки, но выживают с трудом. Почему так? Попробуем разобраться.

Центральная баня Гомеля под номером 1. Здесь самый большой оборот парильщиков в полумиллионном городе. За выходные банными услугами пользуются несколько тысяч человек. После подорожания количество любителей пара сократилось, а условия не изменились. Мой собеседник — парень в цветастой шапке — Николай Куземчик потеет в финской парилке. 10 лет он прожил в Германии. Сейчас вернулся к родителям. Делится впечатлениями от встречи с родной баней:

— Был здесь с отцом в 2006 году, ничего с тех пор не изменилось. Шкафчики те же. В русской парилке полно воды. Только вместо металлических шаек—тазиков появились пластиковые. Вообще сложно судить, мне — 35 лет, сюда хожу с детства. Кажется, так было и в 96-м, и в 86-м. Только я был меньше ростом.

— А в Германии ходят в баню?

— Конечно, очень популярная процедура. Но там много смешанных бань, мужчины и женщины парятся вместе. Реальное отличие по комфорту — это банные комплексы: финская, турецкая парилки, бассейны, массажи. Правда, и минимальная цена там от 20 евро, а здесь всего 3,5.





Не поспоришь — по цене и комфорт. Тут на «немца» наваливаются распаренные мужики:

— Сравнил наши доходы с немецкими! У меня пенсия — 130 евро. Не напаришься...

У нас хоть цены и не европейские, а все равно кусаются. В Гомеле попариться стоит 7 рублей 60 копеек. Добавьте расходы еще на веник, минеральную воду... Среднеобластная цена — 6,5 рубля. Всего в регионе 53 бани. Без убытков даже после повышения цен работают только в Мозыре, Светлогорске и Жлобине. В Житковичах, Наровле и Буда-Кошелево бани закрыты — требуется ремонт. Их заменили передвижными саунами на 5 человек. Посещаемость по области упала на 46 процентов, в Гомеле — на треть.

Главный инженер гомельского городского центра оздоровления, которому подчиняются 5 общественных бань, Евгений Дюндя не скрывает, что резко повысить уровень комфорта не получится:

— Для этого нужны серьезные капиталовложения. Из пяти государственных бань в Гомеле работают три, две на реконструкции. Мы сократили затраты воды, дни работы, оптимизировали количество сотрудников. Это необходимые процедуры для выживания. У нас есть показательная баня на улице Украинской, там проведен ремонт, сейчас происходит замена оборудования. Запустим ее к концу года и посмотрим на показатели.

А вот сельская общественная баня практически не востребована. В регионе приостановлена работа около сотни таких объектов. Их посещаемость — 11 — 12 человек в месяц. Это несопоставимо с затратами...

Возможно, надо по-другому взглянуть на проблему бань, анализирует ситуацию ведущий специалист жилищно—коммунального хозяйства Гомельской области Галина Романова:

— Наверное, пришло время менять взгляд на баню. Это не столько социальный стандарт (сегодня у большинства людей есть горячая вода, ванны, души, собственные бани), сколько полезная для здоровья процедура. Вид услуг. Сюда должен приходить частник. Он более подвижен, креативен. Есть инфраструктура, возможно, ее надо использовать более эффективно. Например, сельские бани для туров из города.

Звучит неожиданно — банные туры. Впрочем, частные бани у нас не в новинку. Сам иногда в такую хожу. Ее выкупили лет 20 назад, переделали парилку, добавили номера, летнюю площадку для отдыха, бар-буфет и не бедствуют.

Предприниматель Михаил Кученев пробовал себя в парном бизнесе, на его взгляд, идея покупки здания государственной бани может быть рассмотрена только на льготных условиях:

— Есть несколько пунктов, которые могут стать препятствием для прихода бизнеса в банное дело. Первый — начальная цена. Если этот объект в деревне приобретать по балансовой стоимости, то он никакими турами не окупится. Второй пункт — тарифы на воду и электроэнергию для частника такие же, как для предприятий. На них необходимо льготирование в первые годы становления на ноги. Иначе все останется на уровне разговоров.

«Баня парит, баня правит, баня все исправит» — было написано на стене парилки, в которую я ходил в детстве. Действительно, это не только услуга, а важная оздоровительная процедура. И, на мой взгляд, пенсионеры, школьники, инвалиды должны иметь эту возможность оздоровления на льготной основе. Так что, похоже, банный вопрос, хоть и переведен на самоокупаемость, требует новых подходов и дополнительного внимания местных властей.