Кома в роддоме. Виноваты ли врачи?

Следственный комитет проводит проверку по заявлению жителя Гомеля, жена которого после пребывания в роддоме впала в кому.

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по заявлению жителя областного центра, 30-летняя жена которого после пребывания в роддоме находится в коме. Эту информацию БелаПАН подтвердила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Пока неизвестно, возбуждено ли в этой связи уголовное дело.

Подробности рассказали родственники женщины. Несмотря на то, что трагедия с ней произошла еще в октябре 2016 года, с заявлением в правоохранительные органы муж обратился недавно. Сейчас женщина находится у своих родителей в Украине.

В коме женщина уже 11 месяцев. Она гражданка Украины, имеет вид на жительство в Беларуси, работала здесь экономистом на одном из предприятий. Вышла замуж за жителя Гомеля. Молодая пара ждала первого ребенка, они готовились к партнерским родам. По медицинским показаниям роженице собирались делать кесарево сечение. Она поступила в Гомельский областной роддом.

От родственников известно, что у женщины была аллергия на лидокаин, о чем она предупреждала врачей. Когда у нее в роддоме внезапно начались роды, в ночь перед запланированной операцией — кесаревым сечением, женщину отвезли в операционную, сделали наркоз. У роженицы началась аллергическая реакция, а затем наступила клиническая смерть.

После операции и реанимационных мероприятий женщина так и не вышла из комы. В больнице она провела пять месяцев, затем врачи предложили родственникам забрать ее. По заключению медиков, у молодой женщины «анафилактоидная реакция на введение лекарственных средств для анестезии, отек головного мозга, кома, вегетативное состояние».

Сейчас врачи не дают родственникам особой надежды на улучшение состояния молодой женщины. Ребенка забрал и воспитывает отец, он часто посещает жену и ухаживает за ней.

Родственники надеются, что правоохранительные органы помогут разобраться, виноваты ли медики в данной трагедии, и если да — накажут виновных.

При этом муж не может оформить уход за женой, хотя она официально инвалид первой группы, так как женщина находится у родителей в Украине.

Как сообщалось, Гомельский городской отдел СК сейчас также проводит проверку по факту смерти двух младенцев в областном роддоме в июле 2017 года.