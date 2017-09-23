«Вопиющие нарушения прав человека». Бывшего милиционера хотят посадить за избиение задержанного

И обвиняемый, и потерпевший утверждают, что судят не того, кого надо.

В Гомеле завершается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего милиционера Руслана В. Недавно он уволился из органов, а до этого был обвиняемым и одновременно действующим сотрудником милиции.

Как мы уже рассказывали, молодого гомельчанина обвиняют по двум серьёзным статьям: мошенничество и превышение власти. В эпизоде с мошенничеством речь идёт о том, что милиционер «путем обмана, под предлогом обмена транспортными средствами завладел принадлежащим потерпевшему автомобилем Меrcedes Benz Е280». Обвиняемый утверждает, что знакомый «перекуп» оговорил его, чтобы сорвать деньги.

Второй эпизод — избиение задержанного в отделении милиции. Этот эпизод следствие расценило как превышение власти.

После нескольких заседаний суда сложилась такая картина. Жителя Гомеля задержали по подозрению в преступлении и в буквальном смысле выбивали с него признательные показания. Но тот не сдался и был, как выяснилось, не виновен в «инкриминируемых деяниях». Следствие установило, что задержанного били сразу несколько милиционеров, но установили только одного — того же Руслана В., которого обвиняют и в мошенничестве.

Бывший милиционер полностью отрицает свою причастность к избиению задержанного. Более того, сам потерпевший недавно заявил в суде, что что бил его милиционер, но это был не Руслан В. Он утверждает, что понял это, когда выслушал в суде показания бывшего милиционера и своей жены. Она была свидетелем по делу.

«Сотрудник в форме старшего лейтенанта, который принимал участие в избиении, постоянно находился со мной неотлучно. А этот милиционер, Руслан В., покидал надолго отделение вместе с моей женой. В тот день я видел его в форме и запомнил внешность. Но из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а также учитывая факт, что в результате избиения у меня было сотрясение мозга, перепутал его с сотрудником который бил», — дал новые показания потерпевший. Он отозвал иск за причинённые ему телесные повреждения.

Но прокурор не поверила потерпевшему. В прениях она заявила, что вина бывшего милиционера в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 426 и ч.3 ст. 209 УК «полностью нашла свое подтверждение во всем объёме предъявленных ему обвинений».

«В. обвиняется в совершении двух тяжких преступлений. В мае 2015 года совместно с другими неустановленными работниками ОВД он участвовал в избиении гражданина, доставленного во второе отделение милиции ЖОВД. (...) Очевидно, что причинить телесные повреждения ему могли только сотрудники внутренних дел. Но участвовал ли в избиении лично В.? Анализ доказательств по делу позволяет с полной уверенностью ответить: да, участвовал», — заявила на суде прокурор.

Гособвинитель подчеркнула, что «вопиющие нарушения прав человека работниками Железнодорожного РОВД в отношении потерпевшего допускались регулярно».

«Лишь через семь часов после задержания был составлен соответствующий протокол, а поставление следователя об этом было вынесено заочно без какого-либо серьезного разбирательства. На медицинское освидетельствование задержанный так и не был доставлен, и гораздо позже указанного в постановлении времени был фактически освобожден. Безусловно доказанный факт причинения задержанному телесных повреждений в стенах отделения милиции сам по себе говорит о том, что дающие показания сотрудники милиции не искренни. (...) Столь жестокое избиение — 22 места приложения травмирующей силы — не могло пройти без свидетелей», — считает прокурор.

Она остановилась на показаниях потерпевшего.

«Главным обличителем В. длительное время являлся сам потерпевший, опознавший его по фотографии и в последующем не раз дававший показания о его преступной деятельности, в том числе и при проведении очной ставки. В дальнейшем потерпевший пересмотрел свои взгляды и выразил в суде уверенность, что В. не мог его избивать, поскольку находился с его супругой, опрашивал ее, ездил с ней на кофе. Таким образом последнее утверждение потерпевшего явлется следствием его логических умозаключений (в большей степени принадлежащих его жене), а не какого-либо объективного знания, (...) Сам потерпевший отметил, что его жену привел сотрудник в форме старшего лейтенанта, который принимал участие в его избиении», — объяснила прокурор.

Она оценила нынешние показания потерпевшего как «ложные, данные им с целью выгородить обвиняемого, о причинах которого потерпевший умалчивает», и попросила суд дать им правовую оценку.

За избиение задержанного гособвинитель попросила назначить В. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, а за мошенничество — 3 года. Окончательное наказание путем частичного сложения, которое запросила прокурор, — 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прения продолжились выступлением второй стороны. Обвиняемый снова заявил, что по двум эпизодам свою вину полностью отрицает. Он пояснил, что анализ доказательств стороной обвинения произведен не объективно, а лишь в сторону обвинения. «Если смотреть глубже, выходит, что как на стадии следствия, так и на стадии судебного разбирательства потерпевший часто употреблял слова: "не знаю, не помню", и еще одно немаловажное слово "возможно". Однако прокурора, равно как и судью, данный факт устраивал ровно до того момента, когда в зале суда допросили жену потерпевшего, и она расставила все по своим местам. Ведь в тот день она, в отличии от мужа, находилась в трезвом состоянии и могла объективно воспринимать ситуацию, — уверен обвиняемый Руслан. В. — Например, в ходе одного из допросов он вообще указал, что его жену в кабинет привел не я. Еще тогда я сразу понял, что он меня с кем-то перепутал. Действительно, я был в тот день на работе и видел потерпевшего, равно как и он меня. Опознал он меня вследствие того, что сама процедура опознания была проведена с жесточайшим нарушением закона, так как в момент доследственной проверки я оказывал помощь следствию в поиске понятых, статистов и участвовал в самих проверочных мероприятиях вместе с потерпевшим».

Бывший милиционер напомнил, что в тот момент потерпевший не указывал на него и не предъявлял претензии, что его избил именно Руслан В. «В последующем сменился следователь, который провел опознание и представил меня потерпевшему, который указал на меня и сказал, что я избивал его.

Немаловажным является и тот факт, что в ходе допроса потерпевший пояснил, что его жену привели спустя 15 минут после того, как его прекратили избивать.

Согласно показаниям жены потерпевшего, до того как завести ее в кабинет к мужу, я работал с ней не менее одного часа. Что исключает тот факт, что я в принципе мог присутствовать в кабинете вместе с потерпевшим», — отметил в прениях обвиняемый.

Последнее слово обвиняемого и приговор по делу предварительно назначены на конец сентября.