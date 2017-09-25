Новые Renault — от 69 рублей в месяц под 0% до конца года

Всего 69 рублей в месяц достаточно для того, чтобы стать владельцем нового Renault под 0% в белорусских рублях до конца года. Оформление производится прямо в салоне в течение 30 минут.
0% до конца года
Новая программа финансирования Renault в белорусских рублях предлагает простую и прозрачную схему:
- Ставка 0% до конца года
- Без справки о доходах
- Срок действия 10 лет
- Возможность досрочного погашения без выплаты процентов
- Аванс 1/2 от стоимости авто
- С января 2018 г. платежи рассчитываются по ставке стандартной программы
В рамках специальной программы финансирования «0% до конца года» доступны все легковые модели Renault, в том числе предложенные по акционным ценам.
Рассрочка, кредит и трейд-ин
При покупке нового Renault можно воспользоваться рассрочкой либо специальной кредитной программой в рублях с минимальной ставкой 9,9% без справки о доходах. Кроме того, вы можете сдать ваш авто в зачет стоимости нового Renault по программе трейд-ин.
Количество авто по акции ограничено. Узнать подробности программы финансирования, выбрать модель в наличии и пройти тест-драйв вы можете у ближайшего дилера Renault.
г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т.: (+375 232) 25−11−25, renault-gomel.by
Платежи подсчитаны справочно при условии внесения аванса 50% и при сроке кредитования 10 лет по программе «0% до конца года». С января 2018 г. платежи рассчитываются по ставке стандартной программы. Расчет носит информационный характер и не является публичной офертой. Подробности программ финансирования уточняйте в отделе продаж вашего дилера Renault.
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