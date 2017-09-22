Любвеобильный гомельчанин наворовал у своих девушек золота на три тысячи рублей

Сомнительным развлечением 22-летний житель областного центра занимался с 2014 года.

Первой жертвой стала возлюбленная из квартиры по улице Косарева. У нее он похитил из кухонного шкафа золотых изделий на 55 рублей.

Следующую девушку из квартиры по проспекту Октября молодой парень обворовывал три раза. Вначале вынес украшений на 110 рублей, затем прикарманил золотую цепочку стоимостью 195 рублей. В последний заход обогатился золотом на 150 рублей.

Третья по счету пассия с улицы Советской дважды не досчиталась золотых украшений — на общую стоимость 2860 рублей. После гомельчанин снял у нее с карточки 132 рубля 86 копеек. Повторно присвоить чужие деньги у «Ромео» не получилось — у девушки закончились средства на счете.

Как рассказала старший следователь второго следственного отделения Гомельского городского отдела СК Виктория Еремич, за кражу и хищение путем использования компьютерной техники гомельчанину грозит до трех лет лишения свободы. Дело направлено в суд.