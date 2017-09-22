На гомельской птицефабрике зарплату выдают по алфавиту: выплатили до буквы К.

Возмущенные работники птицефабрики «Рассвет» обратились в СМИ.

О том, что с 12 числа зарплату получили только те работники, чьи фамилии начинаются с букв от А до К, сотрудники предприятия рассказали «Комсомольской правде».

Люди возмущаются, что и без того маленький заработок в 260 рублей, еще и получить тяжело. Как платить кредиты и коммуналку?

Руководство птицефабрики «Рассвет» заявляет, что все происходит в рамках коллективного договора, зарплата выплачивается с 12 числа и до конца месяца. Хоть некоторые сотрудники и утверждают, что подписывали другой договор и рассчитывают получит свои деньги до 25-го.