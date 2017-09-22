В Гомеле пройдет благотворительная распродажа одежды «секонд-хенд»

Средства пойдут на поддержку социальных, волонтерских и благотворительных проектов.

— Пожалуйста, загляните в свой шкаф. Видите скучающие вещи, которые вы давно не носите, а выбросить жалко? Тогда бегом к нам! — призывают организаторы благотворительного проекта Op Shop. — Одежда находит новые любящие руки, а средства от ее продажи направляются на поддержку социальных, волонтерских и благотворительных проектов.

Ближайшая распродажа пройдет 1 октября в 12.00 в арт-пространстве «Ковчег» (Гомель, ул. Победы 2а, вход со двора).

Организаторы добавляют, что могут предоставить услугу «Добрый автомобиль» и помочь вывезти и передать вещи в «Ковчег», если это не получается сделать самостоятельно. Работать «Добрый автомобиль» будет каждую последнюю неделю месяца (контакт: +375293602040 — Александра). Ей, а также Ольге (+37544 5441460) можно звонить по любым вопросам работы проекта.