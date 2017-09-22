KSK 18/09 - 24/09:

Гомельский вратарь дебютировал в НХЛ

  • 22 сентября 2017, 13:17
  • 592
  • 0



Сегодня ночью «Коламбус Блю Джекетс» проводил выставочную встречу с «Сент-Луис Блюз». Для нас эта игра была примечательна тем, что в основу «синекурточников» попал белорусский голкипер — Иван Кульбаков.

Начинал встречу экс-вратарь молодежной сборной бэкапом, однако на льду он все же появился — в третьем периоде Иван сменил 31-летнего канадца Брэда Тиссена, который пропустил две шайбы. К тому моменту счет в матче был 2:2.

В третьем периоде Кульбаков не пропустил ни разу, а несколько раз даже спас команду.

Но в овертайме «блюзмены» все-таки вырвали победу. Главная звезда «Сент-Луиса» россиянин Владимир Тарасенко прошил белорусского вратаря в большинстве.

Всего Кульбаков сделал 8 сэйвов после 9 бросков соперника. Продолжаем следить за нашим человеком в кэмпе «Блю Джекетс».


Tribuna.com

Люди в материале: Иван Кульбаков (1)

Места: Гомель (20326)

Метки: Спорт (3836)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 22/09 - 24/09:

Самое читаемое