Гомельский вратарь дебютировал в НХЛ

Сегодня ночью «Коламбус Блю Джекетс» проводил выставочную встречу с «Сент-Луис Блюз». Для нас эта игра была примечательна тем, что в основу «синекурточников» попал белорусский голкипер — Иван Кульбаков.

Начинал встречу экс-вратарь молодежной сборной бэкапом, однако на льду он все же появился — в третьем периоде Иван сменил 31-летнего канадца Брэда Тиссена, который пропустил две шайбы. К тому моменту счет в матче был 2:2.

В третьем периоде Кульбаков не пропустил ни разу, а несколько раз даже спас команду.

Но в овертайме «блюзмены» все-таки вырвали победу. Главная звезда «Сент-Луиса» россиянин Владимир Тарасенко прошил белорусского вратаря в большинстве.

Всего Кульбаков сделал 8 сэйвов после 9 бросков соперника. Продолжаем следить за нашим человеком в кэмпе «Блю Джекетс».