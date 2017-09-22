Очереди до 3 месяцев и убыточность платных услуг. Госконтроль проверил поликлиники и нашел нарушения во всех

Комитет государственного контроля по Гомельской области проверил учреждения здравоохранения Гомеля, Мозыря, Добруша и Светлогорска. Итог получился достаточно печальный.

Проверка установила, что во всех проверенных учреждениях имелись нарушения по доступности медицинских услуг. В частности, везде не хватает специалистов узкого профиля и терапевтов, что приводит к невозможности попасть на прием к врачу в день обращения.

Еще одна проблема — возможность приема у профильных медиков только по перенаправлению от терапевта, в результате чего людям приходится приходить несколько раз, а, бывает, и проводить в очереди по две недели.

Актуальной оказался и вопрос рационального использования имеющегося оборудования. Если, например, в филиале № 8 Гомельской центральной поликлиники очередь на флюорографию ежедневно составляла от 8 до 20 человек, то в филиале № 2 очередь на указанное исследование вообще отсутствовала. В результате таких дисбалансов людям людям порой приходится ждать от 2 недель дот 3 месяцев.

Особняком контролеры выделили убыточность платных услуг, которую допустили руководители учреждений. Только за январь — август текущего года и только в центральной поликлинике убыток составил 30 тыс. рублей.