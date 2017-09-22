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Погода в Гомеле на выходные: пасмурно, но без осадков

  • 22 сентября 2017, 09:39
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Самое время поехать искать грибы.

В субботу 23-го сентября температура воздуха будет колебаться от 12°С утром и ночью до 18°С днем. Ясность неба будет периодически меняться с «малооблачно» на «пасмурно».

Воскресенье будет похожим на субботу — температура воздуха на улице будет меняться от 10°С до 18°С, а небо будет меняться с пасмурного на малооблачное.

Все выходные будет дуть восточный ветер.


gomel.today

Места: Гомель (20320)

Метки: Погода (1679)

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