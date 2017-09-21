Загляделся на ДТП? На Ильича произошла двойная авария, пострадали пять автомобилей (фото)
- 21 сентября 2017, 19:28
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Места: Гомель (20318)
Метки: Авто (4431), Происшествия (10861)
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