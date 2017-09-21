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Загляделся на ДТП? На Ильича произошла двойная авария, пострадали пять автомобилей (фото)

  • 21 сентября 2017, 19:28
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Вчера в Гомеле около остановки «9 мая» произошла двойная авария.

— Сперва столкнулись два авто, приехало ГАИ и тут же в это время еще три машины нашли друг друга, — сообщила Наташа Рассказова.



— По-моему, тут все ясно, — пишет в социальной сети Дмитрий Мясникович. — Ехал чел, засмотрелся на аварию и въехал сам. Самому бывает так интересно, как там машины пострадали, что не замечаешь, что впереди происходит.

Подробности ДТП выясняются.


Фото — Наташа Рассказова, Александра Дворникова


gomel.today

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