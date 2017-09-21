Загляделся на ДТП? На Ильича произошла двойная авария, пострадали пять автомобилей (фото)

Вчера в Гомеле около остановки «9 мая» произошла двойная авария.

— Сперва столкнулись два авто, приехало ГАИ и тут же в это время еще три машины нашли друг друга, — сообщила Наташа Рассказова.









— По-моему, тут все ясно, — пишет в социальной сети Дмитрий Мясникович. — Ехал чел, засмотрелся на аварию и въехал сам. Самому бывает так интересно, как там машины пострадали, что не замечаешь, что впереди происходит.

Подробности ДТП выясняются.





Фото — Наташа Рассказова, Александра Дворникова