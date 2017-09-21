Причиной нескольких пожаров в Гомельской области могла стать молния

Удар молнии является одной из наиболее вероятных причин нескольких пожаров, которые произошли сегодня утром в Гомельской области, сообщила БелТА официальный представитель областного управления МЧС Мария Клезович.
Пожары в разных населенных пунктах зафиксированы в течение часа, в то самое время, когда грозовой фронт проходил по территории региона. Первым в 7 часов 6 минут поступило сообщение о пожаре нежилого дома в деревне Ховхло Буда-Кошелевского района. По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова горела кровля кирпичного дома. Пожар был ликвидирован, огнем уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие.
Спустя несколько минут в центр оперативного управления Гомельского городского подразделения МЧС поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Тереничи Гомельского района. Хозяин 1936 года рождения и его жена в момент возникновения пожара находились на улице. В результате уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.
Примерно через час спасатели уже выезжали к месту пожара в деревне Бронница Буда-Кошелевского района. Здесь огнем уничтожена кровля и повреждены стены дома.
Пострадавших на всех этих пожарах нет.
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