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Фотофакт: в Гомеле внедорожник повис на бордюре

  • 21 сентября 2017, 16:54
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В Гомеле под внедорожником провалился асфальт.

«Возле Сухого, 18, недалеко 55 школа», — рассказывают о месте происшествия читатели социальный сетей.

Судя по фотоснимках, автомобиль серьезных повреждений не получил: он повис на бордюре.



Фото — Алексей Пыргарь


gomel.today

Места: Гомель (20317)

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