Гомельский бизнесмен приехал в Могилёв возвращать долг и порезал ножом нескольких человек

Ред. Все фамилии в статье изменены. В последние время дела у гомельского бизнесмена Карамяна складывались не самым лучшим образом. Ресторан, в который он инвестировал практически все свои сбережения, не приносил ожидаемых результатов, в то время как задолженность перед кредиторами постоянно нарастала. Чтобы вернуть долги, мужчина начал распродавать оборудование.

Покупатели не заставили себя долго ждать. Владелец ресторанного бизнеса из Могилёва Кошкин заинтересовался кассовой системой «SPARK-PP-2010». После непродолжительных переговоров сошлись на цене 3 тыс. рублей, при этом оговорили, что 2 тыс. рублей Кошкин отдаёт сразу, а ещё тысячу — спустя несколько месяцев.

Прибыв в оговоренное время в Могилёв, Карамян потребовал у Кошкина возврата долга, на что последний предложил ему осуществить оплату за безналичный расчёт. Такой вариант развития событий не устроил Карамяна. «Договаривались наличными, так и возвращай наличными». В то же время при оплате долга наличными средствами у Кошкина не оставалось документов, подтверждающих факт перехода на него права собственности на оборудование. Разговор в тот день зашёл в тупик и закончился уже с участием сотрудников милиции.

В феврале Карамян в очередной раз прибыл в Могилёв с намерением разобраться в сложившейся ситуации. Для большей решимости перед тем, как войти в ресторан Кошкина, он употребил таблетку амфетамина и покурил сигарету с марихуаной.

В кафе мужчина не застал директора на рабочем месте, поэтому сразу двинулся к барной стойке, где стал перерезать ножом провода кассовой системы. Ему попыталась воспрепятствовать девушка-бармен, но Карамян с силой оттолкнул её. Посетители ресторана восприняли действия мужчины как похищение имущества и попытались задержать нарушителя.

Один посетитель попытался перегородить Карамяну выход из ресторана, в ответ на что без всякого предупреждения получил один удар ножом в руку. Двое других посетителей повалили злоумышленника на диван и попытались обезоружить, но во время борьбы получили не менее 6 ударов ножом в область рук и спины, поэтому решили отпустить его и вызвать милицию.

Карамян был задержан в комнате отдыха пассажиров на железнодорожном вокзале Могилёва. В ходе личного обыска у него были обнаружены и изъяты наркотические вещества.

Как сообщил заместитель Могилёвского транспортного прокурора Ренат Мозоль, приговором суда Карамян признан виновным в незаконных, без цели сбыта, приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, а также в насилии в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений, в целях воспрепятствования законной деятельности. Ему назначено окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор вступил в законную силу.