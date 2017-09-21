В День без автомобилей проезд в общественном транспорте для водителей будет бесплатным

Каждый год 22 сентября во многих странах мира отмечается Всемирный день без автомобиля. В этот день в Гомеле пройдёт ряд акций, посвящённых этому событию.

Подобные мероприятия ранее спонтанно проводились в разных городах с начала нефтяного кризиса 1973 года. В октябре 1994 на конференции International Ciudades Accesibles был озвучен первый призыв к периодической реализации таких проектов. В 2000 году такие Дни стали проводиться по всему миру. В 2008 году мероприятию был дан старт и в Республике Беларусь.

В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. Для тех, кто уже забыл, как можно передвигаться иначе, чем на персональном транспорте, есть отличный повод размять ноги.

С постоянным повышением уровня автомобилизации общества увеличиваются и объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Опыт работы ряда стран Европы показывает, что её решение возможно только с привлечением населения. Поэтому всем автомобилистам предлагается не просто задуматься об этом, а своим личным примером внести вклад в улучшение экологии своего родного города.

Традиционно в Гомеле, а он принимает участие в данной акции с 2008 года, в этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые этому событию. Так, завтра с 15.00 до 17.00 на площадке возле Ледового дворца пройдёт концертноразвлекательная программа.

Кроме этого, 22 сентября владельцы личных автомобилей смогут бесплатно проехать в общественном транспорте (автобусы и троллейбусы) с 6.00 до 9.00 при предъявлении водительских прав и техпаспорта.