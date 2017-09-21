На гомельских рынках стартуют единые дни скидок

Сегодня на городских рынках впервые пройдет акция «Единый день скидок», передает гомельский корреспондент Sputnik.
Проводить общегородские акции по снижению цен на рынках предложили сами ИП, идею поддержало предприятие «Кирмаш», в подчинении которого находятся шесть рыночных образований, а это более двух тысяч торговых мест.
«С нашей стороны оказана организационная поддержка — разработано положение о проведении единых дней скидок, которое уже согласовали советы предпринимателей, изготовлена рекламная продукция для привлечения внимания покупателей», — рассказал о своем участии в акции директор предприятия «Кирмаш» Владислав Забияко.
По информации руководителя, акции будут проводиться каждый первый и третий четверг до конца текущего года. Скидки в размере 20% и выше будут устанавливать сами ИП, покупателям на них укажут специальные магниты в виде красно-желтых звезд.
О своем намерении участвовать в акциях предпринимателей попросили сообщать заранее, чтобы администрации рынков успевали вносить имена «героев» на информационные стенды.
Сегодня утром стало известно, что на самом крупном рынке «Давыдовский» звезды можно будет найти в 18 торговых местах, где ИП работают с продовольственной группой товаров. Самая большая скидка установлена на астраханские арбузы, цена которых на время акции снижена до 48 копеек за килограмм.
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