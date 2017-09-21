В Гомеле сгорели две дорогие иномарки «Хонда» и «Лексус». Эксперты считают, что был поджог

Информация о пожаре поступила в минувшее воскресенье примерно в половину одиннадцатого вечера.

Как сообщалось, на площадке перед шиномонтажом по улице Барыкина горели два автомобиля. Несмотря на то, что пожарные прибыли в максимально короткие сроки, дорогие иномарки получили серьезные повреждения. После ликвидации пожара место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области выдвинули наиболее вероятную версию, по которой произошло возгорание.

Как рассказал главный эксперт отдела специальных экспертиз УГКСЭ по Гомельской области Павел Матонин, под обеими машинами найдены металлические емкости со следами легковоспламеняющегося вещества. Это свидетельствует, что возгорание было инициировано, то есть речь идет о поджоге.

Огнем были повреждены «Хонда CR-V» 2012 года выпуска и «Лексус RX350» 2014 года. Иномарки фактически принадлежали семье владельца частной фирмы по оказанию услуг шиномонтажа. Если «Лексус» был застрахован по «Каско» и его еще возможно восстановить, то второй автомобиль, скорее всего, пойдет на утилизацию.

По факту пожара городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом либо повлекшее ущерба в крупном размере. Поджигателю грозит до десяти лет лишением свободы.



