Места знать надо! Где в Гомельской области «зашкаливают» грибы

Грибной бум захватил разум гомельчан. Тёплый сентябрь дал щедрый урожай грибов и все горожане ушли в лес. Только вот забывают на радостях один немаловажный момент — проверить грибы «на радиацию», которая не вываривается, не высушивается, не испарятся при консервации.
Врач — гигиенист (заведующий отделением) отделения радиационной гигиены Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии Алла Буздалкина рассказала Гомельскому Зелёному порталу о результатах радиационного контроля за 8 месяцев этого года.
За это время исследовано 278 проб дикорастущих грибов. Превышения Гигиенического норматива 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)» зарегистрированы в 90 (32,3%) пробах грибов.
«Ненормативные» дары природы собраны в 13 районах Гомельской области. В список вошли Брагинский, Ветковский, Добрушский, Ельский, Жлобинский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Рогачевский, Хойникский и Чечерский районы. Максимальное количество проб (31) с превышением РДУ-99 выявлено в Наровлянском районе.
Норматив по содержанию цезия-137 в 370 Бк/кг для свежих и консервированных грибов) превышен в интервале от 379,0 Бк/кг (Ветковский район) до 8756,0 Бк/кг (Чечерский район). Норматив содержания цезия-137 в 2500 Бк/кг для сушенных грибов превышен в диапазоне от 2839,8 Бк/кг до 4560,0 Бк/кг (Наровлянский район).
В следующий раз, когда будете собираться по грибы/по ягоды, стоит правильно выбирать лесной маршрут и не забывать, что путь «урожая» домой должен идти через лабораторию.
Лабораторные исследования «даров леса» проводят в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии совершенно бесплатно. И боль расставания с грибами для проверки будет мало ощутимой.
— Объём пробы дикорастущей продукции, представляемой для исследования, должен составлять не менее 0,5 л (для сухих грибов не менее 100 г). Информация о результатах исследования выдается устно в день обращения, — разъясняет специалист.
Врачи советуют не подвергать себя и близких дополнительному риску, а проводить лабораторный контроль «даров леса».
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