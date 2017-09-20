Фотофакт: автоколонну пророссийских активистов заметили в центре Гомеля
- 20 сентября 2017, 18:05
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Ранее «Сильные новости» писали, что 18 сентября через центр Минска проехала колонна «Национально-освободительного движения» (НОД).
Сегодня автомобили пророссийских активистов с георгиевскими лентами и портретами Путина были замечены в центра Гомеля. Фотографии гостей из соседнего государства нам прислали блогеры-создатели канала «Роторная жатка».
На сайте НОД отмечается необходимость согласования движения автопробега с местными властями, а также наличие местного сопровождения. При этом в списке пунктов акции Минск и Гомель не значатся. Не известно согласовано ли их появление с гомельскими чиновниками. В Минске НОДовцы заявляли, что приехали в Беларусь инкогнито.
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