В Гомеле пройдет заключительный в этом году осенний велопробег

30 сентября все желающие могут поучаствовать в осеннем велопробеге, посвященному закрытию велосипедного сезона.

Проехать на двухколесном «коне» предлагается по следующему маршруту: гомельский медуниверситет (ул. Ланге), улицы Советская, Федюнинского, Свиридова, Чечерская, Восточный обход, улица Мазурова, Ледовый Дворец. Общая протяженность дистанции 18 километров.

Участники стартуют в 11.00 в сопровождении сотрудников ГАИ УВД облисполкома от медуниверситета, финишируют у Ледового Дворца. Там для велосипедистов будет организована спортивно-развлекательная программа.

Все желающие поучаствовать в велопробеге приглашаются 30 сентября на площадку у медуниверситета (ул. Ланге) с 9.00 до 11.00. Торжественное открытие — в 10.45.

Также можно сделать благотворительные взносы на организацию велопробега на расчетный счет областной организационной структуры ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта»: 3135118850020 филиала № 300 — Гомельское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 401163302.

Организаторами велопробега являются областная организационная структура ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта» совместно с управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома и управлением ГАИ УВД облисполкома.