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В Гомеле пройдет заключительный в этом году осенний велопробег

  • 20 сентября 2017, 15:09
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30 сентября все желающие могут поучаствовать в осеннем велопробеге, посвященному закрытию велосипедного сезона.

Проехать на двухколесном «коне» предлагается по следующему маршруту: гомельский медуниверситет (ул. Ланге), улицы Советская, Федюнинского, Свиридова, Чечерская, Восточный обход, улица Мазурова, Ледовый Дворец. Общая протяженность дистанции 18 километров.

Участники стартуют в 11.00 в сопровождении сотрудников ГАИ УВД облисполкома от медуниверситета, финишируют у Ледового Дворца. Там для велосипедистов будет организована спортивно-развлекательная программа.

Все желающие поучаствовать в велопробеге приглашаются 30 сентября на площадку у медуниверситета (ул. Ланге) с 9.00 до 11.00. Торжественное открытие — в 10.45.

Также можно сделать благотворительные взносы на организацию велопробега на расчетный счет областной организационной структуры ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта»: 3135118850020 филиала № 300 — Гомельское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 401163302.

Организаторами велопробега являются областная организационная структура ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта» совместно с управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома и управлением ГАИ УВД облисполкома.


Гомельская правда

Места: Гомель (20308)

Метки: Афиша (1627)

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