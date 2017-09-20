В Гомеле восьмиклассница сорвалась с 6 этажа и чудом осталась жива

Гомельские правоохранители выясняют обстоятельства падения школьницы в недостроенном здании у областной клинической больницы.

Инцидент произошел в понедельник вечером, однако известно о нем стало только сейчас благодаря родительской общественности. Недостроенное здание диагностического корпуса областной клинической больницы находится на улице Братьев Лизюковых. Объект огорожен бетонным забором, но никем не охраняется.

В районе 18 часов на стройке собралась компания подростков. Их не насторожило отсутствие перил на лестничных маршах, дыры в плитах перекрытий.

Одна из школьниц, поднимаясь на верхний этаж, оступилась и упала с шестого этажа на второй. Шокированные случившимся дети сразу вызвали скорую помощь, один из подростков побежал в расположенную рядом больницу.

«18 сентября в 19:04 учащаяся 8 класса гомельской школы, 2004 года рождения, была доставлена в реанимацию областной клинической больницы из расположенного поблизости долгостроя. У пострадавшей многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести», — подтвердил информацию представитель пресс-службы УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.





По словам Пристромова, в настоящее время проводится проверка по факту падения школьницы с высоты, опрашиваются свидетели инцидента. Собственником недостроенного здания является УКС Гомельского облисполкома, в адрес которого направлено письмо о незамедлительном ограничении доступа к недостроенному зданию.

Тем временем жители соседних домов рассказали Sputnik, что они буквально каждый день видят на этой стройке молодежь, которая распивает спиртное вдали от людских глаз.

Случившееся не оставило равнодушными родителей и учителей близлежащей гимназии № 36, воспитанники которой в тот вечер тоже были на стройке. Со вчерашнего дня организовано вечернее дежурство, в маршрут общественного патруля входит опасный объект.