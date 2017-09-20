23 сентября в Гомеле пройдёт праздник, посвященный Дню машиностроителя

Выступление цыганского коллектива «Gipsy Band», казачьего ансамбля «Батька Атаман», и группы «Тяни-Толкай» можно будет увидеть 23 сентября на концертной площадке стадиона ОАО «Гомсельмаш» во время празднования Дня машиностроителя.
Он начнётся в 9.30 со звуков авиамоделей, которые взмоют в небо, чтобы вступить в импровизированные воздушные бои. Затем радиоуправляемые самолёты и вертолёты порадуют зрителей фигурами высшего пилотажа.
В 10.00 по проспекту Космонавтов откроется выставка техники холдинга «Гомсельмаш», на которой ребята, забравшись в кабины стальных гигантов, смогут почувствовать себя водителями комбайнов.
В это же время на футбольном поле начнутся соревнования по стрельбе, шахматам, мини-футболу среди школ колледжей и дворовых команд, дартсу, гиревому спорту и другим видам состязаний. Организаторы дадут возможность желающим показать себя в перетягивании каната, стрельбе из пневматической винтовки, кольцебросе и многом другом.
А на беговой дорожке состоятся соревнования ребят на детских автомобилях производства «Гомсельмаш».
Зрелищным обещает быть и показательные выступления спортсменов-парашютистов Гомельского центра авиационно-технических видов спорта, которое начнётся в 11.30.
Порадуют слушателей и концерт творческих коллективов ДК ОАО «Гомсельмаш».
На протяжении дня на стадионе будут работать развлекательные аттракционы для детей и взрослых, а также буфеты и торговые ряды.
Завершится праздник в 16.00.
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