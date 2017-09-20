Гомельчане возмущены. Власти кладут плитку на «святой источник»

Ежедневно за водой к источнику в гомельском урочище за улицей Юбилейной приходит около сотни человек. Но вскоре источник может исчезнуть: местные власти собираются благоустроить здесь территорию.

«В урочище, за улицей Юбилейной просто уникальный уголок природы. И источник, в народе его называют святым. И они хотят благоустроить, положить мертвую плитку?», — возмущается активист партии «Зеленые» Александр Снитко.

Работники предприятия «Гомельские теплосети» начали пилить деревья.

Местные жители утверждают, что сильные корни деревьев, которые растут у источника, аккумулируют воду. Если их спилить, источник может засохнуть.