В Гомеле 24 сентября состоится закрытие мотосезона
- 20 сентября 2017, 11:54
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24 сентября в Гомеле состоится мотопробег, посвященный закрытию мотосезона.
В 11.00 колонна байкеров начнет старт от площади Ленина далее по ул.Советская—Северо-Западный обход г.Гомеля — автодорога М-10 — автодорога М-8 — «Карчма "Будзьма" загарадная», где для участников мотопробега и гостей праздника предусмотрена развлекательная программа и пикник. ГАИ приглашают к участию всех владельцев «железных коней» независимо от принадлежности к тому или иному клубу и марки мотоцикла.
Сопровождение мотоколонны и обеспечение безопасности дорожного движения будут осуществлять помимо служебных автомобилей ГАИ — мотоциклы «БМВ» (2017 г.в.) и «Ямаха» (2010г.в.), которые поступили на вооружение в батальон дорожно-патрульной службы ГАИ.
В связи с проводимым мероприятием возможны задержки общественного транспорта, предупреждают в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Места: Гомель (20303)
Метки: Авто (4423), Афиша (1625)
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