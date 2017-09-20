В Гомеле 24 сентября состоится закрытие мотосезона

24 сентября в Гомеле состоится мотопробег, посвященный закрытию мотосезона.

В 11.00 колонна байкеров начнет старт от площади Ленина далее по ул.Советская—Северо-Западный обход г.Гомеля — автодорога М-10 — автодорога М-8 — «Карчма "Будзьма" загарадная», где для участников мотопробега и гостей праздника предусмотрена развлекательная программа и пикник. ГАИ приглашают к участию всех владельцев «железных коней» независимо от принадлежности к тому или иному клубу и марки мотоцикла.





Сопровождение мотоколонны и обеспечение безопасности дорожного движения будут осуществлять помимо служебных автомобилей ГАИ — мотоциклы «БМВ» (2017 г.в.) и «Ямаха» (2010г.в.), которые поступили на вооружение в батальон дорожно-патрульной службы ГАИ. В связи с проводимым мероприятием возможны задержки общественного транспорта, предупреждают в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.