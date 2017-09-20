В Санкт-Петербурге жителя Гомельской области выбросили с балкона гостиницы

Задержан подозреваемый, юный житель Воронежской области.

Гражданин Беларуси погиб в Петербурге насильственной смертью.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», труп 34-летнего иностранца был обнаружен 19 сентября около 02:30 ночи под окнами хостела «Северная столица», расположенного в доме 21/4 по набережной Адмиралтейского канала. Причиной смерти жителя Гомельской области стало падение с высоты.

По подозрению в убийстве задержан 21-летний житель Воронежской области, постоялец указанного мини-отеля. По предварительным данным, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, молодой человек вытолкнул другого постояльца с балкона 4-го этажа.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство). Приезжий взят под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.