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В Гомеле разыскивают мужчину, который в универмаге «Гомель» присвоил чужой кошелек

  • 20 сентября 2017, 09:18
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10 сентября мужчина, совершив покупки в универмаге «Гомель», заметил на столе у кассы забытый кошелек. Не устояв перед соблазном, покупатель присвоил находку себе.

Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь его разыскивает милиция по подозрению в краже.

Если вы узнали этого человека, просьба связаться по телефонам +375 (232) 75-18-42, +375 (232) 70-38-99 или 102.


gomel.today

Места: Гомель (20303)

Метки: Происшествия (10855)

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