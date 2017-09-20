В Гомеле разыскивают мужчину, который в универмаге «Гомель» присвоил чужой кошелек

10 сентября мужчина, совершив покупки в универмаге «Гомель», заметил на столе у кассы забытый кошелек. Не устояв перед соблазном, покупатель присвоил находку себе.

Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь его разыскивает милиция по подозрению в краже.

Если вы узнали этого человека, просьба связаться по телефонам +375 (232) 75-18-42, +375 (232) 70-38-99 или 102.