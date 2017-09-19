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Таможенникам, ранее осужденным за взятки, Гомельский облсуд увеличил сроки наказания

  • 19 сентября 2017, 20:17
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Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда изменила приговор суда Центрального района Гомеля в отношении трех обвиняемых во взятках — бывших сотрудников таможни. Срок наказания в виде лишения свободы по ч. 2 ст. 430 УК обвиняемым увеличен до шести лет каждому.

Ранее двое обвиняемых были приговорены судом первой инстанции к четырем и один — к четырем с половиной годам лишения свободы, пишет БелаПАН. В остальной части приговор суда оставлен без изменения, а апелляционный протест государственного обвинителя и апелляционные жалобы — без удовлетворения, сообщает пресс-служба областного суда.

26 июня бывшие сотрудники таможни были признаны судом виновными в получении взяток. По версии обвинения, за вознаграждения они организовали «зеленый» коридор для автомобилей, выезжающих за пределы страны без необходимых документов или с превышением допустимой нормы груза.

Кроме трех таможенников, еще один фигурант дела признан виновным в даче взятки повторно, и на основании ч. 2 ст. 431 УК ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Взяткодатель — бывший коллега таможенников, уволившийся в 2008 году. Он просил знакомых таможенников за незаконное вознаграждение помочь в доставке из Беларуси в Россию мяса, которое фура перевозила сверх указанного в документах и без сертификатов.

От сотрудников таможни требовалось обеспечить беспрепятственный выезд автомобиля за границу. Суммы взяток, полученных сотрудниками таможни, колебались от 40 рублей до 40 долларов.

Обвиняемые в последнем слове полностью признали вину, раскаялись, попросили прощения у коллег, а суд — применить к ним минимально возможное наказание.

Сейчас в Гомельском областном суде рассматривается похожее уголовное дело в отношении 18 человек, большинство из которых — сотрудники Гомельской таможни. Их обвиняют в коррупционных преступлениях, в том числе взятках.

Среди фигурантов дела — старшие оперуполномоченные Гомельской таможни, начальник отдела по борьбе с контрабандой, а также руководители и работники частных предприятий, индивидуальный предприниматель, официантка придорожного кафе.


naviny.by

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