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Фотофакт: на Речицком проспекте столкнулись 4 машины, образовалась серьезная пробка

  • 19 сентября 2017, 17:22
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Сегодня около 17.00 в Гомеле на проспекте Речицком столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло около остановки «Парк Фестивальный».


Участниками аварии стали «Жигули», Volkswagen, Seat и Mazda.

— Со стороны Солнечной большая пробка. Троллейбусы не ездят, — сообщил читатель.



Другой читатель также рассказал о возникшей пробке:

— Проехать другим машинам нереально. Все разворачиваются через двойную сплошную и едут другой дорогой.

Подробности ДТП выясняются.


Фото Константин Мельников


gomel.today

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Метки: Авто (4418), Происшествия (10850)

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