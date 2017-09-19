В Гомеле покажут корейское кино с белорусскими субтитрами

С 21 по 24 сентября в к/т «Мир» пройдут Дни корейского кино. Зрители смогут бесплатно увидеть четыре фильма, в том числе «Дуресори: Голос Востока» с белорусскими субтитрами.

Расписание кинопоказов:21 сентября в 18:00 — «Дуресори: Голос Востока» (с белорусскими субтитрами)22 сентября в 18:00 — "Идеальный способ украсть собаку"23 сентября в 18:00 — "Зеленые дни: Динозавр и я"24 сентября в 18:00 — «Трудный день».