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В Гомеле покажут корейское кино с белорусскими субтитрами

  • 19 сентября 2017, 15:14
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С 21 по 24 сентября в к/т «Мир» пройдут Дни корейского кино. Зрители смогут бесплатно увидеть четыре фильма, в том числе «Дуресори: Голос Востока» с белорусскими субтитрами.

Расписание кинопоказов:21 сентября в 18:00 — «Дуресори: Голос Востока» (с белорусскими субтитрами)22 сентября в 18:00 — "Идеальный способ украсть собаку"23 сентября в 18:00 — "Зеленые дни: Динозавр и я"24 сентября в 18:00 — «Трудный день».


Гомельская правда

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