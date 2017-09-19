В Гомеле покажут корейское кино с белорусскими субтитрами
- 19 сентября 2017, 15:14
- 203
- 0
Гомель готовится отметить свое 875-летие. Чего ждать от праздника?
Он — директор фирмы, она — учитель. В убийстве мужчины в Гомеле подозревается его жена
Лукашенко назначил новых руководителей районов в Гомельской области
Семейная пара, которая собрала за 3 часа 700 белых грибов: «Они росли везде. Страшно было ходить»
Под Липецком в ДТП погибла семья с двухлетним ребенком, которая возвращалась в Гомель
Дело гомельских таможенников. «Вывозили в лес и требовали общак»
Самое обсуждаемое
Прямиком из Милана. В Гомеле открылся магазин итальянской обуви и сумок «Savini»
Гомельские таможенники изъяли у украинца BMW X5
Гомель и Херсон могут наладить в 2018 году регулярное авиасообщение
Реконструкция ул. Жарковского и туалеты на набережной: планы строительства и ремонта в Гомеле на 2017 год были дополнены новыми объектами
«Все законы на нашей стороне». Гомельчане требуют открытия белорусскоязычного детского сада
Гомель готовится отметить свое 875-летие. Чего ждать от праздника?
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России