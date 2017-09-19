В Гомеле почтили память погибших мотоциклистов (фото)

18 сентября — международный день памяти погибших мотоциклистов. Гомельские мотоциклисты минутой молчания почтили память своих «железных братьев», для которых этот мотосезон стал последним.













16 сентября 2008 года байкерша Анна Мишуткина погибла под колесами Бэнтли, за рулем которого сидел сын местного олигарха Иосифа Файнгольда. Водитель на скорости 170 км/час въехал в мотоцикл. Вследствие аварии девушка скончалась на месте. 18 сентября состоялись похороны. Через два года водителя автомобиля суд приговорил к двум годам условного заключения, посчитав, что участники аварии виноваты в равной степени. После этой трагедии мотоциклисты всей страны проводят массовые акции в память о всех погибших мотоциклистах.













«В апреле 2014 года трагически погибла в Гомеле моя подруга, ехала с парнем на мотоцикле. Парень жив. Её смерть — была нелепая случайность. В этом же году я решила попробовать сделать такой же день в нашем городе. Смерть подруги-мотоциклистки была не первой в моей жизни. В студенческие годы так же погиб мой друг. Я помню, как байкеры картежом провожали его до последнего момента, это было грандиозное зрелище, которое меня очень сильно впечатлило, насколько у мотоциклистов существует дружба и уважение, как все рядом в такие моменты. К сожалению, в 2017 году погиб еще один мой знакомый-мотоциклист, с которым мы вместе учились. У него осталась жена и двое детей», — рассказала организатор акции Ольга Андреева.













Около сотни мотоциклистов собрались вечером на парковке возле магазина «ГИППО» и в сопровождении ГАИ колонной направились по Речицкой трассе до первого кемпинга. Выложив крест из свечей и лампадок, мотоциклисты почтили минутой молчания память тех, кого уже нет с нами.













Главная задача подобных мероприятий — напомнить и водителям авто, и мотоциклистам о важности соблюдения правил дорожного движения. И о том, что отказ от правил может привести к человеческой смерти.









По данным пресс-центра ГАИ Гомельской области с начала года по вине водителей мопедов и мотоциклов было совершено 22 ДТП, в которых погибло 4 человека.







































