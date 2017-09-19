Ревнивая гомельчанка «отредактировала» аккаунт соперницы на сайте знакомств и попала под суд

Ревность толкает людей на необдуманные поступки, и не всегда они приводят к хорошим последствиям. Девушка обратила внимание на переписку своего возлюбленного с таинственной незнакомкой. Соперница предлагала мужчине перенести общение на другой сайт — Мамба, и оставила свои логин и пароль.

Ревнивица не постеснялась воспользоваться случаем. Девушка «проникла» в чужой аккаунт, прочла переписки и напоследок напакостила — изменила цель знакомства, заполнила пустые поля анкеты «своей версией».

За несанкционированный доступ к компьютерной информации (статья 349.2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь) предусмотрены штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест или лишение свободы на два года, сообщает следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь Ярослав Зайцев.

Дело направлено в суд, судьба ревнивицы решается.