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Где на этой неделе в Гомельской области будут работать мобильные камеры скорости

  • 19 сентября 2017, 13:07
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График размещения мобильных камер скорости на территории региона обнародовала ГАИ Гомельской области.

Работать датчики будут на каждом участке с 7.00 до 20.00.

Дата

Дорога

Км. (контролируемое направление)

19.09

Гомель, ул. Советская

в районе д. 32 (два направления)

М5

291 км (на Гомель)

М5

291 км (на Минск)

Гомель, ул. Ильича

в районе д. 270 (два направления)

Гомель, ул. Б. Хмельницкого

два районе д. 120 (два направления)

20.09

Гомель, ул. Советская

в районе д. 169 (два направления)

М5

200 км (на Гомель)

200 км (на Минск)

М10

20 км (два направления)

М8

381 км (два направления)

21.09

М5

250 км (на Гомель)

М5

250 км (на Минск)

подъезд к Гомелю от М10

9 км (два направления)

Гомель, ул. Б. Хмельницкого

в районе д. 120 (два направления)

Н4090

4 км (два направления)

22.09

М5

291 км (на Гомель)

291 км (на Минск)

Гомель, ул. Советская

в районе д. 169 (два направления)

Гомель, ул. Ильича

в районе д. 270 (два направления)

М10

20 км (два направления)

23.09

М10

20 км (два направления)

подъезд к Гомелю от М10

30 км (два направления)

М10

177 км (два направления)

М5

200 км (на Гомель)

М10

200 км (на Минск)

24.09

М5

291 км (на Гомель)

подъезд к Гомелю от М10

291 км (на Минск)

М10

20 км (два направления)

Р82

124 км (два направления)

подъезд к Гомелю от М10

30 км (два направления)
Читать полностью:  https://auto.tut.by/news/road/560946.html



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