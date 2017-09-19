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В Гомельском районе пьяный бесправник на «Fiat» врезался в автобус. Водитель — в реанимации, пострадала девушка-пассажир

  • 19 сентября 2017, 12:28
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ДТП произошло в 01.50 минут 18 сентября в агрогородке Еремино. За рулем автомобиля «Фиат Браво» находился 27-летний мужчина без водительских прав, но в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме него в салоне авто также была девушка. Автомобиль ехал по улице Советской в сторону Костюковки и врезался в автобус «Голаз», который двигался в попутном направлении, сообщили в областной ГАИ. В результате столкновения водитель отправился в реанимацию, девушка пострадала не столь сильно: после медицинского осмотра и первой помощи ее отпустили домой.

В ГАИ также сообщают, что ранее этот же мужчина уже привлекался к административной ответственности. Без прав он ездит, по всей видимости, идейно: их у него не отбирали, он просто их никогда не получал.


gomel.today

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Метки: Происшествия (10850), Авто (4418)

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