ДТП произошло в 01.50 минут 18 сентября в агрогородке Еремино. За рулем автомобиля «Фиат Браво» находился 27-летний мужчина без водительских прав, но в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме него в салоне авто также была девушка. Автомобиль ехал по улице Советской в сторону Костюковки и врезался в автобус «Голаз», который двигался в попутном направлении, сообщили в областной ГАИ. В результате столкновения водитель отправился в реанимацию, девушка пострадала не столь сильно: после медицинского осмотра и первой помощи ее отпустили домой.

В ГАИ также сообщают, что ранее этот же мужчина уже привлекался к административной ответственности. Без прав он ездит, по всей видимости, идейно: их у него не отбирали, он просто их никогда не получал.