Фоторепортаж: под Гомелем состоялся чемпионат по гонкам на дронах

17 сентября прошел финальный этап чемпионата Беларуси по дрон-рейсингу — новому и довольно молодому виду спорта. В состязании приняли участие пилоты из Гомеля, Минска, Барановичей, Солигорска и Дзержинска. Самому молодому пилоту белорусского чемпионата всего 12.













Первые соревнования в Республике Беларусь провели осенью 2016 года вблизи Гомеля. В этом году состоялся полноценный чемпионат Беларуси, состоящий из трех этапов.





В Беларуси на данный момент существует две команды: BeAir и DroneBand. Пилоты этих команд регулярно принимают участие и являются призерами международных соревнований в Литве, России, Украине.













Гонки дронов (drone racing) — новый технический вид авиамодельного спорта. Как следует из названия, соревнования проводятся на радиоуправляемых авиамоделях (дронах), которыми управляют пилоты. Задача каждого пилота заключается в том, чтобы именно его модель, под его управлением, прошла всю трассу без ошибок и пересекла линию финиша первой.













В 2016 году в ОАЭ состоялся первый чемпионат мира по этому виду спорта, призовой фонд соревнований составил 1 млн $.













Соревнования проводятся на открытых площадках и на закрытых аренах. Трассы соревнований в чем-то схожи с трассами автомобильных гонок — это и прямые, и различные повороты с виражами, но с одним существенным отличием — препятствия могут располагаться на различной высоте. Преграды могут быть как естественными (деревья, столбы, элементы рельефа), так и искусственными (ворота, флаги, кольца).













Помимо скоростного прохождения трассы, существуют соревнования по фристайлу — некий аналог фигурного катания, но в воздухе.













Каждая модель является по сути уникальной. Пилоты самостоятельно собирают своих дронов: выбор комплектующих, сборка их в единое целое, а также детальная настройка модели. Кто-то делает упор на скорость, кто-то на прочность, а кто-то пытается найти компромисс между всеми факторами.













Ряд характеристик моделей строго регламентирован. В первую очередь, это максимальное напряжение аккумуляторных батарей, а также размер самой модели.













С одной стороны, для того, чтобы попробовать это хобби достаточно приобрести подходящую модель готового дрона и попробовать на нем взлететь. Почти всегда первые несколько взлетов заканчиваются падениями. Некоторые из падений будут безболезненными, а другие потребуют ремонта своего любимца. Недаром девиз дрон-рейсеров звучит: «Летать, разбить, чинить, повторить».

















А вот для того, чтобы взойти на пьедестал в данном виде спорта нужно обладать целым рядом навыков. Как и в любом виде спорта, успех немыслим без тренировок, терпения и желания побеждать.



















