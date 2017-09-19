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Реконструкция ул. Жарковского и туалеты на набережной: планы строительства и ремонта в Гомеле на 2017 год были дополнены новыми объектами

  • 19 сентября 2017, 11:22
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Гомельский городской Совет депутатов внес дополнения в Инвестиционную программу города Гомеля на 2017 год.

Общий объем финансирования Инвестиционной программы увеличился с 3 903 286,75 до 4 330 383,75 рублей.

К четырнадцати объектам строительства, утвержденным ранее, добавились:

15. Реконструкция ул. Жарковского в г. Гомеле (разработка предпроектной документации).

16. Капитальный ремонт тепловых сетей ГУ «Дворец культуры «Белицкий».

17. Оптимизация схемы теплоснабжения с переводом 5-х блокированных четырехквартирных жилых домов на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение с установкой газовых котлов в микрорайоне Восточный города Гомеля.

18. Оптимизация схемы теплоснабжения с переводом 39-ти одноквартирных жилых домов на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение с установкой газовых котлов в микрорайоне Восточный города Гомеля.

19. Общественные туалеты на набережной р. Сож в г. Гомеле.

20. Реконструкция декоративной подсветки памятника Ф.Э.Дзержинскому в г. Гомеле.


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