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Гомельские предприятия в долгах на $1,3 млрд.

  • 19 сентября 2017, 11:05
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Отрицательное сальдо долговых обязательств организаций Гомельской области составляет 2,5 миллиарда рублей.

Это следует из опубликованных Белстатом данных о результатах финансовой деятельности на 1 августа 2017 года. В статистике не учитываются банки, бюджетные и страховые организации, микроорганизации и организации без ведомственной подчиненности.

Размер дебиторской задолженности организаций Гомельской области составляет 4 млрд. рублей, из которых 21%, то есть 0,9 млрд. — просроченная задолженность. Поясним, что под дебиторской задолженностью понимаются «позитивные» долги, то есть, причитающиеся предприятию долговые обязательства.

А вот с кредиторской задолженностью все значительно хуже. Долгов, которые гомельские предприятия и организации должны отдавать, а не получать, собралось уже на 6,5 миллиардов рублей. В эквиваленте это более 3 миллиардов долларов США.

Разрыв между дебиторской и кредиторской задолженностью составил 2,5 миллиарда рублей, то есть без малого 1,3 миллиарда долларов. И разрыв этот для организаций области — отрицательный.


gomel.today

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