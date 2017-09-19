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Фотофакт: в Гомеле циклон «Томас» повалил дерево на детскую площадку

  • 19 сентября 2017, 09:27
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Вслед за Румынией и Украиной, циклон с сильными дождями и порывистым ветром достиг Беларуси.


gomel.today

Места: Гомель (20298)

Метки: Происшествие (166), Погода (1676), Главное (5325)

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Как пишут читатели «Сильных новостей», дерево не выдержало напора стихии и упало на детскую площадку по улице Кожара, между домами 5 и 7.

Еще одно дерево упало на припаркованный возле детского сада автомобиль. «Услышала треск, хруст, подумала, что дом рушится, потом увидела, что дерево упало на моих глазах. Только отошла женщина с ребёнком, и оно следом упало», — рассказала телеканалу ОНТ жительница Гомеля Анна Дриновская.

«Дети испугались, закричали, воспитатель их собрала и повела в корпус. Это счастливый случай, что ребёнка ни одного не зацепило», — делится впечатлениями еще один очевидец Сергей Радьков.

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